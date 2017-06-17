رونالدو قرر الرحيل عن ريال مدريد والريال سيحاول إقناعه بالبقاء

قرر نادي ريال مدريد عقد اجتماع مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو بعد الأخبار التي خرجت مؤخراً بشأن اتخاذه قراراً بالرحيل عن الفريق.

وفجرت صحيفة “أبولا” البرتغالية خبراً أكدت من خلاله اتخاذ رونالدو قراراً بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف الحالي، قبل أن تؤكده عليه صحيفة “ماركا” الإسبانية حيث قالت أن اللاعب أخبر زملائه في المنتخب البرتغالي بأن القرار لا رجعة عنه.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستعقد اجتماعاً مع رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينيديز في الثالث من يوليو القادم وذلك بعد يوم واحد من انتهاء بطولة كأس القارات 2017 المقامة في روسيا.

وترى إدارة النادي أن عقد الاجتماع بعد كأس القارات من أجل إزالة الفكرة من رأس رونالدو خاصة أن ذلك الموعد يجعل الأمر بارداً.

ويستعد رونالدو لخوض كأس القارات رفقة منتخب بلاده ابتداءاً من السابع عشر من الشهر الحالي.

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المصدر : وكالات