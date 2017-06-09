رونالدو يتفوق على ميسي ليصبح الرياضي الأعلى دخلاً في العالم

واصل كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد تربعه على صدارة قائمة أعلى الرياضيين دخلاً في العالم التي تصدرها مجلة فوربس العالمية والمتخصصة في مجال حساب ثروات ودخل المشاهير.

وقدرت مجلة فوربس دخل رونالدو السنوي بـ93 مليون دولار، حيث يجنى 58 مليون من كرة القدم، و35 مليون من الإعلانات وعقود الرعاية وما إلى ذلك.

وخسر ليونيل ميسي نجم برشلونة المركز الثاني لمصلحة نجم كرة السلة ليبورن جيمس الذي يجني 86.2 مليون دولار سنوياً.

ويحتل ميسي المرتبة الثالثة بدخل سنوي يبلغ 80 مليون دولار متفوقاً على أسطورة كرة المضرب روجيه فيدرر الذي يجني 64 مليون في السنة، في حين كان المركز الخامس من نصيب كيفين ديورانت نجم جولدن ستيت واريروز لكرة السلة بـ60.6 مليون.

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المصدر : وكالات