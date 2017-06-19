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رونالدو يريد العودة إلى مانشستر يونايتد

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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رونالدو يريد العودة إلى مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد يفكر جدياً في العودة إلى مانشستر يونايتد في هذا الصيف.

وقالت شبكة سكاي سبورتس أن أفضل لاعب في العالم في أربع مناسبات ماضية طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز العمل على العودة إلى أولد ترافورد.

وكانت الشبكة الشهيرة نفسها قد ذكرت في وقت سابق أن رونالدو يريد الرحيل عن ريال مدريد بعد أزمته الأخيرة حيث تطالبه مصلحة الضرائب الإسبانية بدفع أكثر من 14 مليون يورو بعد تهربه من دفع الضرائب.

الجدير بالذكر أن الكثير من الأندية دخلت على الخط للتوقيع مع صاحب الـ32 عاماً وهي باريس سان جيرمان ، بايرن ميونخ وتشيلسي بالإضافة إلى أندية صينية.

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المصدر : NBN

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