رونالدو يغيب عن لقاء البرتغال المقبل

أعلن النجم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني غيابه عن لقاء منتخب بلاده البرتغال لتحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات كأس القارات المقامة حالياً في روسيا بسبب أولاده.

وكان منتخب البرتغال قد خرج من دور نصف النهائي بركلات الترجيح على يد نظيره التشيلي، بعدما فشل لاعبو سيليساو أوروبا في تسجيل أي ركلة بشباك الحارس المتألق كلاوديو برافو.

وظهر كريستيانو صاحب الـ32 عام وهو في حالة حزن، وطلب من الاتحاد البرتغالي عدم المشاركة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لرؤية أولاده الذين ولدوا أثناء تواجد اللاعب في البطولة.

ونشر كريستيانو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة قال فيها “كنت تحت إمرة المنتخب البرتغالي بقلبي وروحي بالرغم من عدم مقدرتي على مشاهدة أولادي وهم يأتون الحياة”.

وأضاف “للأسف لم نستطيع الوصول للهدف الذي أتينا هنا من أجله، لكنني متأكد بأننا سنستمر في نشر السعادة على وجوه البرتغاليين”.

وتابع “سعيد للغاية كوني ساجتمع مع أولادي لأول مرة في حياتي”.

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المصدر : NBN