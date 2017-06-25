رونالدو يفكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان .. وقرار رحيله عن “الملكي” نهائي

أكد المدير الرياضي لنادي ليل الفرنسي، البرتغالي لويس كامبوس المقرب من كرستيانو رونالدو بأن الأخير يعيش فترة توتر بسبب مستقبله في نادي ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية برتغالية وإسبانية وعالمية قد أكدت بأن رونالد وقد اتخذ قراراً نهائياً بالرحيل عن ريال مدريد، بينما ستقوم إدارة النادي بالاجتماع مع اللاعب مطلع الشهر القادم.

وقال كامبوس عن ارتباط رونالدو بباريس سان جيرمان “أخبرني أنه يحتاج لعدة أيام للتفكير وهذا طبيعي، الوضع في ريال مدريد متوتر قليلاً وهذا الأمر أيضاً طبيعي”.

وأضاف “رونالدو سيتخذ القرار الصحيح وأنا متأكد من ذلك بعد فترة من الوقت، أتحدث مع دائماً ويركز على عمله الآن”.

وختم “تفاجأت من قضية رونالدو مع الضرائب، يجب أن يكون كريس بصورة جيدة أمام العالم”.

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المصدر : NBN