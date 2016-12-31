رونالدو ينهي عام 2016 بحصوله على لقب أفضل هداف في العالم

واصل كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد سيطرته على الجوائز الفردية خلال عام 2016 بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها سواء مع النادي الملكي أو رفقة منتخب بلاده البرتغال.

وأعلن الاتحاد العالمي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم اليوم السبت عن حصول رونالدو على لقب أفضل هداف في العالم للمرة الثالثة في مسيرته.

وتمكن رونالدو من الفوز بهذا اللقب بعد تسجيله 24 هدف دولي، حيث أحرز 13 هدف رفقة منتخب بلاده البرتغال و11 هدف بقميص ريال مدريد في البطولات الدولية خلال عام 2016.

وتمكن رونالدو من الفوز بهذا اللقب للمرة الثالثة، حيث فعل الأمر ذاته عامي 2013 و2014، في حين ذهبت الجائزة لروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ العام الماضي.

ويعد جيرد مولر أسطورة الكرة الألمانية هو أكثر من حصل على هذه الجائزة بواقع 5 مرات، في حين تفوق رونالدو على غريمه التقليدي ليونيل ميسي في عدد مرات التتويج بهذا اللقب بواقع 3 مرات مقابل مرتين للنجم الأرجنتينين.

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المصدر : وكالات