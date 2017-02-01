رونالدينيو يصل لبنان في زيارة خاصة

وصل بعد ظهر أمس الثلاثاء الى العاصمة اللبنانية بيروت النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو في زيارة خاصة بدعوة من رجل أعمال لبناني.

وتأتي زيارة لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني واي سي ميلان الايطالي السابق في إطار ودي للتعرف على لبنان، آملاً في نشاطات ومشاريع مستقبلية تستضيفها بيروت.

ولدى وصوله وتجوله في الواجهة البحرية لبيروت، أعرب رونالدينيو الذي حضر برفقة شقيقه ومدير أعماله روبرتو عن سعادته بزيارة بلد جديد بالنسبة.

وأشار النجم البرازيلي إلى أنه كان على معرفة بطبيعة لبنان من خلال بعض أصدقائه الذين حدثوه عن البلد الجميل، بحسب قوله.

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المصدر : NBN