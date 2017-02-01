  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الرياضة

رونالدينيو يصل لبنان في زيارة خاصة

Posted by
تاريخ:
مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
اترك تعليقا
13 Views
رونالدينيو يصل لبنان في زيارة خاصة

وصل بعد ظهر أمس الثلاثاء الى العاصمة اللبنانية بيروت النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو في زيارة خاصة بدعوة من رجل أعمال لبناني.

وتأتي زيارة لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني واي سي ميلان الايطالي السابق في إطار ودي للتعرف على لبنان، آملاً في نشاطات ومشاريع مستقبلية تستضيفها بيروت.

ولدى وصوله وتجوله في الواجهة البحرية لبيروت، أعرب رونالدينيو الذي حضر برفقة شقيقه ومدير أعماله روبرتو عن سعادته بزيارة بلد جديد بالنسبة.

وأشار النجم البرازيلي إلى أنه كان على معرفة بطبيعة لبنان من خلال بعض أصدقائه الذين حدثوه عن البلد الجميل، بحسب قوله.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class