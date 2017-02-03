رونالدينيو يعود إلى برشلونة

أعلن برشلونة الاسباني أنه وقع عقدا لمدة 10 أعوام مع نجمه السابق البرازيلي رونالدينيو ليكون سفيرا له.



وعرف رونالدينيو أفضل أيامه الكروية في صفوف النادي الكاتالوني، حيث توج في الأعوام الخمسة التي أمضاها معه بين 2003 و2008 بألقاب الدوري الإسباني مرتين والكأس السوبر الإسبانية مرتين أيضا ومسابقة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وأحرز الدولي البرازيلي السابق لقب افضل لاعب في العالم مرتين خلال أيامه في “كامب نو” والكرة الذهبية مرة واحدة قبل أن يترك النادي الكاتالوني في 2008 للالتحاق بميلان الإيطالي حيث توج عام 2011 بلقب الدوري المحلي.

وكشف برشلونة الذي خاض معه رونالدينيو 198 مباراة وسجل له 91 هدفا، في بيان أن “النجم البرازيلي سيصبح سفيرا وممثلا للنادي في العديد من الاحداث خلال الاعوام العشرة المقبلة”.

وسيكون رونالدينيو أيضا ضمن فريق أساطير برشلونة وسيخوض معه مباريات استعراضية في مختلف انحاء العالم.

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المصدر : NBN