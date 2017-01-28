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روني: أطمح لأصبح مدرباً بعد اعتزال اللعب

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
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روني: أطمح لأصبح مدرباً بعد اعتزال اللعب

كشف قائد مانشستر يونايتد والمنتخب الإنكليزي واين روني عن طموحه في أن يصبح مدرباً بعد اعتزال اللعب مستقبلاً ، في حوار له مع شبكة BBC .

وتحدث واين روني عن إمكانية دخوله عالم التدريب حيث قال “بالتأكيد عندما تصبح أكبر سناً تبدأ في التفكير أكثر في كرة القدم وفهم اللعب ، التدريب عالم أريد دخوله في الحقيقة” .

وأضاف روني قائلاً “حياتي بأكملها كانت حول كرة القدم ، وفي اللحظة التي سأتوقف فيها عن اللعب أريد الاستمرار في عالم هذه اللعبة ، آمل أن أحصل على فرصة للتدريب” .

وأكمل روني حديثه قائلاً “هذا الجيل من اللاعبين يملك ما يكفي من المال لكي لا يدخل عالم التدريب بعد الاعتزال ، لذلك من يمتلك الرغبة الحقيقية في الاستمرار في اللعبة هو من سينجح” .

وعن تحطيم رقم بوبي تشالتون كأفضل هداف في تاريخ مانشستر يونايتد قال واين روني “لقد كانت لحظة عظيمة بالنسبة لي على المستوى الشخصي ، تحطيم الرقم القياسي يدعو إلى الفخر ، كان من اللطيف أيضاً تواجد بوبي تشالتون في الملعب ، جاء إلى غرفة الملابس بعد نهاية المباراة وهنأني وهذا يعني الكثير بالنسبة لي” .

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المصدر : NBN

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