ريابكوف: إصغاء واشنطن إلى تحذيرات موسكو هو ما أنقذ سوريا

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن أمل بلاده في أن “إصغاء واشنطن إلى تحذيرات موسكو هو ما أنقذ سوريا من ضربة أميركية جديدة”، لافتا الى أن “مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في مجلس الأمن الدولي نيكي هايلي صرحت بأن التحذيرات الأميركية حققت هدفها ودمشق لم تشن هجوما (كيماويا)”، معربا عن اعتقاده بأن “التحذيرات الروسية هي التي حققت هدفها والولايات المتحدة امتنعت عن تنفيذ ضربة جديدة”.

وأشار الدبلوماسي الروسي في مؤتمر صحافي إلى غياب أي أدلة تثبت المزاعم بشأن تخطيط دمشق لشن هجوم كيماوي، مضيفا: “التصريحات الأميركية شديدة اللهجة بهذا الخصوص لا تزيد الاحترام للسياسة الأميركية تجاه سوريا”، مذكراً بأن “العلاقات بين موسكو وواشنطن تمر بمرحلة صعبة، لكنها ليست في أزمة”، لافتاً إلى “وجود فرص لتحسين هذه العلاقات، لا سيما عن طريق التعاون بين الدولتين في الشرق الأوسط”.

ولفت ريابكوف الى أنه “من المتوقع عقد لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي، سيرغي لافروف وريكس تيلرسون، على هامش اجتماع مجموعة العشرين المقبل في مدينة هامبورغ الألمانية”، مؤكدا على “غياب الاتفاق بين موسكو وواشنطن في الوقت الراهن بشأن استئناف الاتصالات بينه ونظيره الأميركي توماس شينون”، مشددا على أن “هذه المشاورات لم تلغ نهائيا إنما تم تأجيلها إلى حين تهيئة الظروف الملائمة”.

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المصدر : وكالات