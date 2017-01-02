رياض محرز يحصل على جائزة “الأسد الذهبي”

حاز النجم الجزائري ولاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز على جائزة “الأسد الذهبي” المقدمة من صحيفة المنتخب المغربية لأفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2016.

وتفوق رياض محرز على باقي المنافسين في التصويت للجائزة وذلك بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، وحصوله على جائزة أفضل في لاعب في البطولة خلاله.

وحصل النجم الجابوني ولاعب فريق بوروسيا دورتمن الألماني، بيير أوباميانغ على المركز الثاني في التصويت، بينما حل جناح المنتخب المصري وفريق روما الإيطالي محمد صلاح ثالثاً.

ويعتبر رياض محرز ثاني لاعب عربي يحصل على الجائزة بعد المصري محمد أبو تريكة عام 2008.

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المصدر : NBN