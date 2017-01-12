ريال سوسيداد يطيح بفياريال من كأس ملك إسبانيا

نجح فريق ريال سوسيداد في تخطي دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد تفوقه ذهاباً وإياباً على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

الهدف الأول في المباراة جاء في الدقيقة السادسة عشر من زمن المباراة سجله لاعب وسط الفريق الباسكي ميكيل أويارزايال ليصعب من مهمة فياريال.

لكن روبيرتو سوريانو تمكن من تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 45 من زمن المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ويصعد ريال سوسيداد بعد فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وجاءت باقي نتائح اللقاءات التي أقيمت في نفس الجولة على النحو التالي:

قرطبة 1- 2 ألكوركون

ديبورتيفو ألافيس 1- 1 ديبورتيفو لاكورونيا

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المصدر : NBN