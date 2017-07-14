دعا حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا نادي مانشستر يونايتد إلى الاستماع للعروض المقدمة من جانب ريال مدريد حسبما أكدت تقارير صحفية إسبانية.

وأكدت هذه التقارير أن ريال مدريد سيحاول التوقيع مرة أخرى مع ديفيد دي خيا هذا الصيف ، رغم الصعوبات التي أشار إليها الرئيس فلورنتينو بيريز بشأن الصفقة.

وأفادت هذه المعلومات أن حارس المرمى الدولي الإسباني أبلغ وكيل أعماله خورخي مينديز أن يواصل جهوده الكاملة لاتمام هذه الصفقة والتفاوض مع كلا الناديين.

وفي حال اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع دي خيا ، فإن الرئيس فلورنتينو بيريز سوف ينظر في بيع حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان.

وتؤكد بعض المصادر أن الوضع متوتر نوعاً ما بين مانشستر يونايتد وريال مدريد ، حيث يتدرب كلا الفريقان في مركز تدريب جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجليس.

وشدد نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات جرت خلال الأيام الماضية مع ريال مدريد أن ديفيد دي خيا ليس للبيع ، خصوصاً بعد المغالاة في صفقة ألفارو موراتا وخاميس رودريجيز.

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المصدر : وكالات