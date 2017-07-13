ريال مدريد يحدد موعد تقديم سيبايوس في سانتياجو برنابيو

حسم ريال مدريد الإسباني صفقة داني سيبايوس نجم خط وسط ريال بيتيس بصيغة نهائية وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

صحيفة ماركا الإسبانية وضحت في تقاريرها بأن ريال مدريد اتفق مع ريال بيتيس على طريقة دفع قيمة فسخ عقد اللاعب، بعد أن نشب الخلاف بين الناديين حول ذلك لعدة أيام.

وكشفت ماركا عن موعد تقديم سيبايوس في ملعب سانتياجو برنابيو للجماهير ووسائل الإعلام، حيث من المتوقع أن يحدث ذلك في العشرين من يوليو الحالي.

وسيوقع سيبايوس على عقد انضمامه إلى ريال مدريد لمدة 6 سنوات، ومن المتوقع أن يلتحق بجولة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يحدد زين الدين زيدان بشكل دقيق إن كان سيعتمد عليه الموسم المقبل أم سيعيره لنادي آخر.

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المصدر : NBN