ريال مدريد يرفض عرضاً ضخماً من مانشستر سيتي

رفض نادي ريال مدريد الإسباني 66 مليون جنيه إسترليني من مانشستر سيتي الإنجليزي للموافقة على بيع لاعبه إيسكو خلال الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني “للسيتزنز” يرغب في التعاقد مع إيسكو، وجهز مبلغ 66 مليون إسترليني للحصول على خدماته، إلا أنّ الملكي رفض العرض لرغبته في تمديد عقد اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “المرينجي” قريب من تمديد عقد إيسكو حتى 2022، براتب سنوي يصل إلى 5.3 مليون إسترليني.

وسبق وصرّح إيسكو، الذي ينتهي عقده في 2018، بأنّه سعيد في ريال مدريد ولا يرغب في الرحيل، بقوله في تصريحات صحفية: “أرغب في البقاء مع ريال مدريد لسنوات عديدة، وحتى الآن امتلك عامًا واحدًا في عقدي ولكني قريب من التمديد”.

وأتم مانشستر سيتي أول صفقتين هذا الموسم بالتعاقد مع بيرناردو سيلفا من موناكو الفرنسي بمبلغ 40 مليون إسترليني، كما تعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس من بنفيكا بمبلغ 35 مليون إسترليني.

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المصدر : وكالات