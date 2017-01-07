ريال مدريد يسحق غرناطة بخماسية نظيفة

حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً ومستحقاً على غرناطة بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم التي جرت بعد ظهر اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل في الشوط الأول عن طريق لاعب خط الوسط الإسباني إيسكو ألاركون في الدقيقة الثانية عشر ، فيما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين.

وسجل النادي الملكي الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والعشرين عن طريق كريستيانو رونالدو ، فيما عاد إيسكو للتوقيع على الهدف الرابع في الدقيقة الواحدة والثلاثين ، بينما سجل كاسيميرو الهدف الخامس في الدقيقة الثامنة والخمسين.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة الأربعين في المركز الأول في الترتيب العام للدوري الإسباني لكرة القدم ، في حين تجمد رصيد غرناطة عند النقطة التاسعة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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المصدر : NBN