ريال مدريد يطمح للحصول على 100 مليون يورو من بيع لاعبيه

يخطط فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالتعاون مع زين الدين زيدان للتخلي عن ألفارو موراتا والبرازيلي دانيلو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي مقابل مبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو.

صحيفة ماركا الإسبانية وضحت رغبة زيدان ببقاء موراتا ودانيلو ضمن صفوف فريقه، لكنه لا يريد الاحتفاظ باللاعبين رغماً عنهما، لذلك يفضل التخلي عنهم بالصيف الحالي.

ووصل بيريز وزيدان إلى قناعة بأن الأجواء الجيدة داخل غرف خلع الملابس والألفة بين اللاعبين هو المفتاح الرئيسي للنجاح، لذلك عملوا على التخلي عن خاميس رودريجيز الذي أبدى تذمره العلني في أكثر من مناسبة، وسيسمحون لموراتا ودانيلو بالرحيل حتى لا يحذون حذو الكولومبي.

في ذات الوقت يتوقع ريال مدريد أن يحصل على 70 مليون يورو على الأقل في صفقة موراتا المطلوب بشدة في ميلان، فيما يتوقع أن يرتفع المبلغ في حال رمى تشيلسي بثقله في المفاوضات.

كما يريد النادي الحصول على 30 مليون يورو من صفقة بيع دانيلو إلى تشيلسي، ليتم استخدام المبلغ الذي يحصل عليه النادي في التعاقد مع لاعب أو لاعبين جدد.

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المصدر : وكالات