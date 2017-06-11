ريال مدريد يعرض 100 مليون يورو لضم مبابي .. وموناكو يرفض

ذكرت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية أن ريال مدريد فتح مفاوضاته مع موناكو الفرنسي لضم كليان مبابي.

ويهدف ريال مدريد إلى التعاقد مع مهاجم جديد في ظل اقتراب رحيل موراتا إلى مانشستر يونايتد، و النجم الفرنسي يعتبر الخيار رقم واحد لدى زيدان وفلورنتينو بيريز الذي يريد استخدامه كورقة رابحة في حملته الانتخابية القادمة.

نائب رئيس نادي موناكو، فاديم فاسيلييف، اجتمع مع ممثلين من ريال مدريد، في فندق بمدريد. حيث قدموا عرضا رسميا بقيمة 100 مليون يورو، رفضه موناكو، الذي أبلغ ريال مدريد بنيتهم بيع مبابي برقم عالمي جديد، يفوق صفقة انتقال بوجبا إلى المان يونايتد و التي قدرت في 120 مليون يورو.

وأمام ريال مدريد مهمة صعبة آخرى في إقناع مبابي بالتوقيع، حيث أن الدولي الفرنسي لن يقبل الجلوس على دكة الاحتياط في سعيه لتقديم أفضل ما لديه الموسم المقبل لضمان تواجده مع الديوك في كأس العالم القادمة.

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المصدر : NBN