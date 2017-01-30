ريال مدريد يعزز صدارته لليغا بثلاثية نظيفة في شباك ريال سوسيداد

عزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بتحقيقه الفوز على ريال سوسيداد بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن الجولة العشرين من البطولة.

وافتتح لاعب الوسط الكرواتي ماتيا كوفاسيتش أهداف ريال مدريد في المباراة بعد مرور 38 دقيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفٍ دون مقابل.

وأضاف ريال مدريد هدفين خلال الشوط الثاني سجلهما كرستيانو رونالدو وألفارو موراتا في الدقيقتين 51 و82.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 46 بفارق 4 نقاط عن الملاحقين برشلونة وإشبيلية مع بقاء مباراة مؤجلة له.

وفي الجهة الأخرى تجمد رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 35 في المركز الخامس.

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المصدر : NBN