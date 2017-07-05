ريال مدريد يعلن عن تعاقده مع ثيو هيرنانديز

أعلن ريال مدريد عن إتمام تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز قادماً من الجار أتلتيكو مدريد ، ليغلق النادي الملكي بذلك أولى صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

ونشر ريال مدريد بياناً رسمياً عبر موقعه الالكتروني يعلن فيه عن تعاقده مع ثيو هيرنانديز لـ 6 سنوات ، بعد التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد حول قيمة الصفقة .

ولم يعلن ريال مدريد عن قيمة الصفقة أو تفاصيلها المالية ، لكن تقارير صحفية إسبانية أكدت أن اللاعب كلف خزائن ريال مدريد مبلغ 26 مليون يورو أي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد .

كما أكد ريال مدريد في بيانه الرسمي أن تقديم ثيو هيرنانديز (19 سنة) سيكون مساء يوم الاثنين المقبل 10 يوليو على ملعب سانتياجو بيرنابيو ، فيما سيخضع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة في صباح نفس اليوم .

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المصدر : NBN