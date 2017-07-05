  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الرياضة

ريال مدريد يعلن عن تعاقده مع ثيو هيرنانديز

Posted by
تاريخ:
مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
اترك تعليقا
10 Views
ريال مدريد يعلن عن تعاقده مع ثيو هيرنانديز

أعلن ريال مدريد عن إتمام تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز قادماً من الجار أتلتيكو مدريد ، ليغلق النادي الملكي بذلك أولى صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

ونشر ريال مدريد بياناً رسمياً عبر موقعه الالكتروني يعلن فيه عن تعاقده مع ثيو هيرنانديز لـ 6 سنوات ، بعد التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد حول قيمة الصفقة .

ولم يعلن ريال مدريد عن قيمة الصفقة أو تفاصيلها المالية ، لكن تقارير صحفية إسبانية أكدت أن اللاعب كلف خزائن ريال مدريد مبلغ 26 مليون يورو أي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد .

كما أكد ريال مدريد في بيانه الرسمي أن تقديم ثيو هيرنانديز (19 سنة) سيكون مساء يوم الاثنين المقبل 10 يوليو على ملعب سانتياجو بيرنابيو ، فيما سيخضع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة في صباح نفس اليوم .

print
المصدر : NBN

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class