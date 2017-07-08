ريال مدريد يغلق صفقة داني سيبايوس

يواصل ريال مدريد العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري ، حيث أن نادي العاصمة أغلق صفقة نجم ريال بيتيس الدولي الإسباني الشاب داني سيبايوس .

وحسب صحيفة “ماركا” فإن داني سيبايوس سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة في ريال مدريد يوم الاثنين المقبل ، قبل التوقيع على عقدٍ يمتد لـ 6 سنوات مع النادي .

وقرر ريال مدريد تفعيل الشرط الجزائي في عقد داني سيبايوس مع ريال بيتيس بدفع 15 مليون يورو ، إضافة إلى 3 ملايين أخرى سيدفعها النادي مباشرة إلى اللاعب كماكفأة توقيع .

ومن المنتظر أن يتم تقديم داني سيبايوس في ملعب سانتياجو بيرنابيو بعد قضاء إجازة صيفية ستدوم لأقل من أسبوعين ، قبل الالتحاق ببعثة النادي التي ستتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكة يوم 21 يوليو المقبل من أجل خوض جولة الفريق الاستعدادية الصيفية .

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المصدر : وكالات