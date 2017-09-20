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ريال مدريد يمدد عقد بنزيما

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ريال مدريد يمدد عقد بنزيما

أعلن نادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما حتى صيف 2021.

وقال النادي في بيان رسمي، إن الدولي الفرنسي بنزيما، البالغ من العمر 29 عاما، والذي كان عقده السابق يمتد مع الفريق الملكي حتى 2019، سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، في ملعب سانتياغو برنابيو، بعد توقيع عقده الجديد بشكل رسمي.

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المصدر : NBN

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