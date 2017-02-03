ريال مدريد ينتظر صيفاً ساخناً

كشفت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن خريطة الطريق التي وضعها ريال مدريد الإسباني للدخول بقوة الى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما رفع الاتحاد الدولي الحظر عنه وسمح له بإجراء التعاقدات، بعدما كان محروماً منها في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن الهدف الأول للنادي الملكي هو المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ما يعني أن أحد نجوم ثلاثي المقدمة سيرحل عن الفريق ويرجّح أن يكون الفرنسي كريم بنزيما، علماً بأنه في حال فشل الريال في التعاقد مع ديبالا فسيكون البرتغالي أندريه سيلفا أحد الخيارات الأساسية لتعزيز خط الهجوم.

كذلك، فان البحث عن حارس مرمى جديد سيكون من أولويات الريال، حيث تتجه البوصلة نحو دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنكليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس تشلسي الإنكليزي، وبالتالي فإن الباب سيكون مفتوحاً للحارس الكوستاريكي كايلور نافاس للرحيل، تماماً كما هي الحال بالنسبة الى البرتغاليين بيبي وفابيو كوينتراو، وإيسكو، والكولومبي خاميس رودريغيز.

كما أن هناك تقارير تشير إلى اهتمام النادي الملكي بالإنكليزي الشاب ديلي آلي، لاعب وسط توتنهام هوتسبر، وقد أشارت بعض الصحف البريطانية الى أنه ظهرت على أجندة الريال أسماء عدة؛ منها ماركوس ألونسو ظهير تشلسي، وأرون مارتن لاعب إسبانيول، ويوري من أتلتيك بيلباو.

من ناحية أخرى، هناك توقعات كبيرة بعودة لاعب الوسط الشاب ماركوس ليورنتي الذي يلعب مع ديبورتيفو ألافيس معاراً من ريال مدريد، حيث سيعود إلى الفريق الأول للنادي الملكي ليكون بديلاً للبرازيلي كاسيميرو.

من جهةٍ أخرى، يرصد تشلسي ثلاث صفقات أساسية في الصيف المقبل، وقد ذكرت تقارير صحافية أن متصدر الدوري الإنكليزي رصد 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أمس، أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي يرغب في تدعيم صفوف فريقه، وسيرصد 40 مليون جنيه للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب موسى ديمبيلي (20 عاماً) من سلتيك الاسكوتلندي.

كما أن كونتي سيسعى للتعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، في حال فشله في إقناع مواطنه دييغو كوستا بالبقاء في الفريق.

أما على الصعيد الدفاعي، فإن تشلسي يريد الحصول على خدمات المدافع الهولندي فيرغل فان دايك من ساوثمبتون، الذي بات مطلوباً من أندية إنكليزية عدة؛ على رأسها مانشستر سيتي.

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المصدر : الاخبار