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ريال مدريد ينسحب من صفقة دي خيا ويضغط للتعاقد مع دوناروما

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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ريال مدريد ينسحب من صفقة دي خيا ويضغط للتعاقد مع دوناروما

رمى ريال مدريد الإسباني بثقله في صفقة الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى اي سي ميلان حيث يسعى لحسم الصفقة لصالحه قبل تمديد اللاعب عقده مع ناديه.

دوناروما لم يوافق حتى الآن على تمديد عقده مع ميلان الذي ينتهي صيف 2018، الأمر الذي دفع ريال مدريد للدخول بقوة على خط المفاوضات للتعاقد معه.

ويعتبر دوناروما أفضل حارس مرمى شاب في العالم، حيث يبلغ من العمر 18 عام فقط واستطاع منذ سن 16 عام أن يثبت قدراته ضمن بطولات المحترفين، وهو ما جعله مطلباً لريال مدريد في ظل وجود صعوبة كبيرة على ميلان في تمديد عقده.

وتعرض إدارة ريال مدريد مبلغ 35 مليون يورو نظير التعاقد مع دوناروما، وهو ما يؤكد انسحابها من صفقة ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد والذي يبلغ سعره 70 مليون يورو على أقل تقدير.

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المصدر : NBN

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