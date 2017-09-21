ريال مدريد ينضم لسباق التعاقد مع كافاني

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد انضم إلى سباق التعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

ويعيش كافاني أوقات صعبة في باريس سان جيرمان بعد دخوله في خلاف مع نيمار الذي كلف خزائن النادي 222 مليون يورو على تنفيذ إحدى ركلات الجزاء.

وبات من المتوقع رحيل كافاني عن النادي الباريسي في الفترة القادمة كون الإدارة ستكون مضطرة للتضحية به في حال استمرت علاقته السيئة بنيمار.

ونقلت صحيفة ماركا عن ديلي ستار البريطانية أن ريال مدريد يريد استغلال الوضع السيئ الذي يعيشه المهاجم الاوروجوياني من أجل الحصول على خدماته وتدعيم خط الهجوم الذي يعاني في الفترة الماضية من تسجيل الأهداف.

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المصدر : NBN