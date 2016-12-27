زاخاروفا: الحديث عن رحيل الأسد أصبح من الماضي

نصحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بتغيير خطابه السياسي حول سوريا”، مؤكدة أن “الحديث عن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد أصبح من الماضي”.

ووصفت التصريحات الأخيرة لجونسون حول الوضع في حلب، بأنها بعيدة عن الواقع، مستغربة “من إصراره على رحيل الأسد”، مشيرةً إلى “أنني أتفهم جيدا أن جونسون ليس دبلوماسيا محترفا، لكن لا يجوز أن يصل لمثل هذا الحد”.

وشددت زاخاروفا على أن “روسيا كانت تدعو دائما إلى مشاركة الأمم المتحدة في هذه الجهود”، موضحةً أن “مؤسسات أممية انضمت إلى العمل الإنساني في حلب يوم 15 كانون الأول أما الآن، فتجاوز عدد موظفي الأمم المتحدة في المدينة مئة شخص”.

أشارت زاخاروفا إلى “حدوث تطورات عسكرية سياسية إيجابية بسوريا”، معتبرة أن “استعادة الجيش السوري لحلب شكلت خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار”، معتبرةً أن “تحرير حلب من أيدي العصابات الإرهابية، مرحلة مهمة في الطريق إلى استعادة الاستقرار بسوريا، مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، والحيلولة دون انحلال الدولة السورية”.

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المصدر : روسيا اليوم