زراعة مغناطيس بالعين لعلاج ارتعاشها الدائم

قال باحثون بريطانيون إنهم نجحوا في زرع مغناطيس خلف عيني مريض لعلاج حالة تسبب حركة العينين لا إراديا (Nystagmus) وتعرف باسم “العيون الراقصة” وهي مشكلة لا يوجد لها علاج حتى الآن.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعتي أوكسفورد ولندن كوليدج في بريطانيا، ونشرت في دورية طب العيون العلمية.

وأوضح الباحثون أنهم قاموا بزرع قطعتي مغناطيس صغيرتين في كل عين للمساعدة في التغلب على الارتعاش، إحداهما مثبتة بالعظم عند قاع المحجر، والأخرى بواحدة من عضلات العين الخارجية.

وتمت عملية زرع قطع المغناطيس في جلستين منفصلتين بمستشفى في لندن، وتعافى المريض بسرعة، وأبلغ عن تحسن كبير في رؤيته، بالإضافة إلى ذلك، وبعد أكثر من أربع سنوات من العملية لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير سلبي على الحركة الوظيفية للعين.

وكان المريض الذي خضع للعملية قد أصيب بالحالة وهو في أواخر الأربعينيات من العمر، وذلك جراء الإصابة بـ سرطان الغدد الليمفاوية، وكان لهذه الحالة تأثير كبير على حياته، بما في ذلك فقدان وظيفته.

وأشار الباحثون إلى أن المريض عاد إلى العمل ويمارس أنشطة يومية مثل القراءة ومشاهدة التلفزيون بشكل أسهل.

وقال كبير الباحثين بالدراسة باراشكيف ناشيف “إن ارتعاش العين له أسباب عديدة بمصادر متعددة في الجهاز العصبي المركزي، وهو ما يشكل تحديًا لتطوير العلاج الدوائي، لذا اخترنا التركيز على عضلات العين نفسها”.

ويعتبر الباحثون أن نجاح تلك العملية يمهد الطريق لزيادة استخدام زرع المغناطيس للسيطرة على حركة أجزاء أخرى من الجسد.

وشدّدوا على أنه لا يزال يتعين إجراء المزيد من البحوث لاكتشاف أيّ المرضى يمكنهم الاستفادة أكثر من هذا العلاج.

وحذروا -في هذا الصدد- من أن زرع المغناطيس لن يكون مناسبًا لكل من يعاني من ارتعاش العين، مثل أولئك الذين يحتاجون باستمرار إلى التصوير بالرنين المغناطيسي.

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المصدر : وكالات