زعيتر: من المتوقع أن يمر قانون الانتخابات في مجلس النواب من دون عقبات

أشار وزير الزراعة غازي زعيتر، في تصريح صحفي، الى أن من المتوقع أن يمر قانون الانتخابات الجديد من دون عقبات في مجلس النواب، لأن كل الكتل النيابية الموجودة في مجلس الوزراء موجودة أيضاً في مجلس النواب، خصوصاً أن القانون الذي أقر هو أفضل الممكن.

واكد ان كانت هناك ملاحظات من قبل الوزراء قبل أن تتولى اللجنة الوزارية إدخال التعديلات اللازمة عليه ونحن وزراء “حركة أمل” إعترضنا على اعادة مقعد الاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت. وكنا نفضل أن يكون الصوت التفضيلي في الدائرة وأن تكون هناك الكوتا النسائية وتخفيض سن الاقتراع 18 سنة.

print

المصدر : وكالات