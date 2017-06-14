زعيتر: نتمسك بالميثاقية والعيش الواحد ونهائية الوطن للبنانيين

لفت وزير الزراعة غازي زعيتر في كلمة له خلال حفل إفطار المكتب العمالي المركزي في حركة “أمل” السنوي، إلى أنه “عندما يكون الكلام عن نشاط المكتب العمالي المركزي لحركة “أمل” فهذا يحتم التطرق للقضية التي يحملها هذا المكتب والتي يسهر عليها الأخوة الذين يتحملون المسؤولية فيه، وهي أنبل القضايا وأعزها، القضية العمالية والعمل النقابي ونحن في حركة “أمل” التي أطلقها الإمام القائد السيد موسى الصدر، باعتبارها حركة محرومين، حركة مطلبية اجتماعية، مقاومة لبنانية عربية مؤمنة، كان الهم المطلبي وقضايا الحرمان غاية المشروع الصدري، وأنبل أهدافه، وهو الذي رفع الصوت مبكرا، محذرا من مخاطر الظلم الإجتماعي والتفاوت الطبقي والتمايز بين المناطق والفئات اللبنانية باعتباره المولد للأزمات التي عصفت بالوطن لاحقا، وهو القائل “ان الحرمان هو الأرضية الصالحة للانفجار”.

وأشار إلى “اننا نقف برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري على الموقف نفسه والإلتزام والفهم للقضية الإجتماعية، أو ليس هو القائل “ان طريق الحياة مفروشة بعرق العمال” والعمال هم أكثر فئات الشعب حرصا على استقرار النظام العام، لأنهم في غياب الأمن يفقدون أعمالهم وضماناتهم، ومن حق النقابات، بل من واجبها أن تثير مصالح الناس” ورأى ان “اللبنانييين جميعا، يدفعون غاليا ثمن السياسات الإقتصادية التي قامت على أساس اقتصاد ريعي خدماتي، خادم لمتطلبات الإقليم، أكثر من كونه اقتصادا يلبي حاجيات ومصالح عموم اللبنانيين، وان إهمال قطاعات الإنتاج الحقيقية في الزراعة والصناعة والسياحة وعدم الإلتفات الى رعاية الإنتاج اللبناني، وفتح أسواق استيراد له وعدم وضع الخطط للمواءمة بين مخرجات التعليم وحاجيات السوق، وفتح آفاق ومرافق جديدة وحماية السلع، أي حماية الإنتاج الوطني، مع غياب سياسات تهتم بالشباب وبالكفاءات العلمية والمنتجة، وعليه ندعو للاقلاع عن سياسات الإستدانة والرهان على اقتصاد الريوع، والإنتباه الى ضرورة الإستثمار على عائد ثروة لبنان الحقيقية بإنسانه ومن هنا تؤكد الحركة ضرورة إطلاق سياسة خارجية نشطة تعمل على فتح الأسواق أمام الإنتاج وحماية المنتجين والعمل على حماية حقوق العمال، باعتبارهم الصناع الحقيقيين للانتاج وعدم الركون الى أجور متدنية تدفع بأصحابها الى مهاوي الفقر والعوز”.

وأعلن ان “المعايير التي يتحدد على أساسها سلم الأجور وحدها الأدنى، يجب أن تكون معايير علمية ولكن أخلاقية مستندة الى مبدأ العدالة وإعطاء الحقوق لأصحابها، وان حقوق موظفي القطاع العام، عسكريين ومدنيين ليست منة من أحد، وان إقرار سلسلة الرتب والرواتب تؤمن حدا معقولا لدخل يؤمن حياة كريمة لأولئك الذين يحمون جرود الوطن في مواجهة الإرهاب التكفيري والصهيوني وللذين يفتحون عقول أبنائنا على نور المعرفة والعلم”، مؤكدا ان “حركة “أمل” كانت وستبقى في موقع الطرف الأكثر قابلية لتقديم كل ما يلزم من خطوات من أجل لبنان وسلامته، وببركة هذا الشهر الفضيل، نكون قد حققنا قفزة نوعية بإقرار قانون للانتخابات، وعليه يكون المنتصر لبنان وجميع اللبنانيين. هذا الإنجاز ليس ملكا لأحد، وإن شاء الله سيقر مشروع القانون غدا في مجلس الوزراء ويوم الجمعة يقر في المجلس النيابي الكريم”.

وقال: “اليوم، أكدنا أكثر من أي وقت مضى رفضنا للتمديد، لأننا لن نقبل أن ينهار الوطن، ولأننا نتمسك بالميثاقية والعيش الواحد ونهائية الوطن للبنانيين، كما أكد إمامنا القائد السيد موسى الصدر الذي سيبقى الهادي لنا في كل الملمات والنوائب”، مشيراً إلى أن “حركة “أمل” تنبه الى خطورة ابتزاز العمال المضمونين بين فترة وأخرى بقضايا تتعلق بالضمان زان مؤسسة الضمان الإجتماعي هي مؤسسة وطنية، تشكل ركنا أساسيا في الإستقرار الإجتماعي، عبر تأمينها للمستلزمات الصحية والرعاية الطبية للمضمونين، وليس مسموحا أن يتراجع اداؤها وتتقلص خدماتها، اننا ندعو الى ابقائها خارج أي صراع سياسي، ولا نجد أنفسنا بحاجة للتأكيد على ثوابت حركية وطنية نلتزم بها ونعمل من أجلها”، معتبرا “ان وضع الدولة والنقابات على طرفي نقيض وخلف خطوط تماس بينهما هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلا”.

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المصدر : NBN