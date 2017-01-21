زعيتر: نحن مرنون لجهة انجاز قانون انتخابي يضمن التمثيل العادل

وصف وزير الزراعة غازي زعيتر حادثة خطف رجل الاعمال سعد ريشا بـ”الجريمة التي لم تكن بحق ريشا وحده انما بحق البقاع، كل البقاع”. وقال: “الحمدالله على سلامته وبتوجيهات الرئيس نبيه بري كان الاصرار على ضبط الامن والافراج عن ريشا، وسيما ان عمليات الخطف التي تحصل تشكل ضررا على ابناء المنطقة، وما حصل جريمة بحقنا كلنا، ودولة الرئيس كان حاسما وجازما بملاحقة المجرمين والمعتدين والمخلين بالأمن. الرئيس بري حريص على امن كل المناطق، ولكن لبعلبك الهرمل خصوصية، فهذه المنطقة وصم سكانها بتهم هم براء منها، هناك مجموعه قليلة جدا اوصلت الامور الى ما هي عليه، وانعكس ذلك على المنطقة. أما ساعات ما قبل الافراج فأثبتت وحدة الناس ووحدة البقاع”.

وردا على سؤال حول توجهات لاجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين، قال”هناك اتصالات واجتماعات بين معظم القوى في المجلس النيابي وفي الحكومة، وعنوانها الاساسي النسبية، وموقفنا واضح باعتماد لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية، وهذا خاضع للنقاش. نحن مرنون لجهة انجاز قانون انتخابي يضمن التمثيل العادل لكل اللبنانيين. وعندما تتفق القوى السياسية على قانون، عندها يمكن ان يطبق ويقر وفق خطة زمنية، ونأمل في ان يصعد الدخان الابيض في أقرب وقت”.

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المصدر : NBN