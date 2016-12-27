زهرا يمنح الحكومة الثقة : لينصرف الجميع إلى القانون المختلط

أعلن عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا منحه الثقة للحكومة، مرحباً بالعهد الجديد حيث نأمل معه إنجازات وطنية للجميع وتحقيقا لإستقرار منشود وإذدهار معهود، لافتاً إلى أنه “عند التحضير لتشيكل الحكومة اُطلقت صفات كثيرة وكنا دائما نؤكد ان الحكومة الجامعة ليست بالضرورة حكومة وفاق وطني

وفي كلمة له من مجلس النواب سأل زهرا:”كيف تعلن الحكومة في البيان الوزاري التنازل عن السلطة الدفاعية والوكالة المعطاة لها وترك كلّ من يريد اختراع مقاومة تخصّه؟”، متسائلاً “كيف سيثق الشعب بالمؤسسات الدستورية بعد ان تم التنازل عن الوكالة المعطاة لها كسلطة تنفيذية بالدفاع عن لبنان”، لافتاً إلى أن “الحكومة لديها مهمتين أساسيتين خما الموازنة وقانون الانتخابات الجديد وهناك اجماع على قانون جديد يؤمن صحة التمثيل والوضع الراهن يشير الى ضرورة ان نذهب الى “المختلط” أما الموازنة من دون سلسلة الرتب والرواتب فهي مشكلة اضافية.

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المصدر : NBN