“زوايا رمضان 2” ـ إبداعات فنية رمضانية

اقامت جمعية كشافة الرسالة الاسلامية – مفوضية بيروت معرض “زوايا رمضان 2” في مقر عام جمعية كشافة الرسالة الاسلامية روضة الشهيدين، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “امل” الحاج محمد نصرالله عضو المكتب السياسي في حركة امل مريم قنديل، الفنان جورج خباز، وعدد من وجوه الاعلام والفنن وقيادات حركية وكشفية وعلماء دين.

وبعد افتتاح المعرض، اكد نصرالله في كلمة له ان ابنائنا في كشافة الرسالة الاسلامية عودونا على انتاجهم الرائع على خلاف المناسبات، من الدورات الصيفية والانشطة وورش العمل التدريبية ومعهد الموسيقى وانتاجهم الرائع، ونحن الان في معرض زوايا رمضان، وهذا المعرض يعبر عن شهر رمضان وما يحمل من قيم وكل ذلك يصب في خدمة صناعة النفس القوية القادرة على مواجهة التحديات.

واوضح نصرالله ان مثل هذا المعرض يدفعنا لان نشعر بالامل الكبير لاننا بهكذا طاقات وامكانات نتمكن من كسر المعركة الانتمائية ليس فقط على مستوى الفرقة او المنطقة، وانما على مستوى كل الوطن الذي هو بامس الحاجة الى هذا الامل الواعد في زواياه.

ولفت الى ان الامل نراه في اقرار قانون الانتخاب الذي اقفل صفحة من صفحات النقاش العقيم حول مستقبل لبنان فيما لو لم تحصل الانتخابات واخذنا الى صفحة جديدة اقر فيها قانون، وعلينا ان نفكر جميعا كيف نذهب لاجراء الانتخابات بكل رقي بغض النظر عن الاراء التي صدرت حول قانون الانتخاب، ونحن في حركة امل لم يكن هذا حلمنا ولكننا قبلنا به لانه يشكل قاسم مشترك بين جميع اللبنانيين، ولا بأس به حين يحقق القاسم المشترك، وأحلامنا نحققها بالمزيد من الحوار، ونحن الان اقتربنا من التحضير للانتخابات النيابية على امل ان تاتي الانتخابات بكوكبة من الرجال والسيدات يكونوا قادرين على ايصال الوطن الى بر الامان وعلى قدر الطموح الذي نتمناه.

وفي الختام جال الحضور في ارجاء المعرض واخذت الصور التذكارية.

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المصدر : NBN