“زيارة خاصة” لقبر الأميرة ديانا بذكرى ميلادها

يحضر الأميران البريطانيان وليام وهاري مراسم خاصة، السبت، عند قبر أمهما الأميرة ديانا، في ذكرى مرور 56 عاما على ميلادها.

وستجرى المراسم عند قبر ديانا في مقاطعة الثورب بمنزل عائلتها وسط إنجلترا، حيث سينضم للأميرين كيت زوجة وليام، وأفراد من عائلة الأميرة الراحلة.

وسيجري المراسم جوستين ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، الزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية.

وتوفيت ديانا، الزوجة الأولى لوالد وليام وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، عن عمر 36 عاما في باريس في 31 أغسطس 1997، بعد أن اصطدمت سيارة ليموزين كانت تقلها مع عشيقها دودي الفايد في نفق خلال محاولتها الهرب من المصورين الذين كانوا يطاردونهما على متن دراجات بخارية.

ودفنت ديانا في جزيرة بيضاوية مورقة في أراضي الثورب، وسط موجة من الحزن سادت كل أنحاء العالم.

ومع اقتراب الذكرى السنوية العشرين لوفاتها تحدث وليام (35عاما) وهاري (32 عاما) علانية عن أثر فقدان والدتهما على حياتهما.

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المصدر : وكالات