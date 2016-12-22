زيدان يريد ديفيد ألابا ليدافع عن شباك ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد سيواصل سعيه حتى يتمكن من التعاقد مع ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ الألماني.

وأصبح اللاعب الدولي النمساوي موضع اهتمام كبير لدى ريال مدريد منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية ، لكن النادي الإسباني فشل في التوقيع معه بسبب تمسك بايرن ميونخ به.

وأفادت هذه المعلومات أن المدرب الفرنسي طلب رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز التعاقد مع اللاعب ديفيد ألابا ، وأن يكون أول صفقة للنادي الملكي في صيف 2017.

وقدم فلورنتينو بيريز مبلغ قدره 65 مليون يورو في الصيف الماضي للحصول على خدمات ديفيد ألابا ، في حين أنه رئيس النادي الإسباني سيتقدم بعرض آخر للتعاقد معه في العام المقبل.

ويسعى مدرب ريال مدريد للتعاقد مع ديفيد ألابا من أجل تحسين الجانب الأيسر للفريق وإدخال منافسة مباشرة مع مارسيلو ، فيما سيتم الاستغناء عن فابيو كوينتراو في الصيف المقبل.

print

المصدر : NBN