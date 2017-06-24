“ساحر النساء” يتغزل في ميلانيا ترامب

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، الذي يصور نفسه دائما على أنه ساحر النساء، إن أكثر ما يعجبه في الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو زوجته ميلانيا.

وعاد برلسكوني (80 عاما)، الذي تولى رئاسة الوزراء 4 مرات من قبل، إلى الأضواء السياسية الأسبوع الجاري لحشد التأييد لحزبه (إيطاليا إلى الأمام) قبيل جولة إعادة بالانتخابات المحلية، الأحد، يأمل أن تنعش فرصه السياسية.

وفي برنامج حواري بمحطة تلفزيون خاصة سئل برلسكوني عما إذا كان يشبع غروره تشبيهه بترامب، وهو أيضا قطب عقارات أصبح زعيما سياسيا مثيرا للجدل.

ورد برلسكوني قائلا: “لا يشعرني ذلك بشيء (…) لكن فيما يتعلق بترامب أقول مثل كثير من الرجال والنساء أنا أحب ميلانيا. لجمالها وأناقتها وسحرها”.

وقال برلسكوني إنه لم يقابل ميلانيا من قبل لكنه شاهدها على شاشة التلفزيون، وأضاف قائلا: “سمعت كثيرا من الآراء المؤيدة (لها).حتى الديمقراطيون في أميركا لا ينتقدونها”.

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المصدر : وكالات