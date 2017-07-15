ساعة و نصف الساعة .. مع الرئيس برّي

بقلم: ريما نجيم

الدعوة موجهة من: الاستاذ أيمن جمعة

صاحب الدعوة : الرئيس نبيه برّي

المكان : مقر رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه برّي

المناسبة : لقاء إعلاميين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعيداً عن كاميرات التلفزيون …

ليست من عادات الرئيس ان يفعلها !

ولكنّه فعلَها !

لقاؤه للمرة الاولى فيه شيء من علامات الاستفهام وكمّ كبير من الاستنتاجات الشخصية حول شخصيته التي كوّنتها عنه ، فهو نادراً ما يُطلّ في حوارات إعلامية وتلك الجلسات النيابية التي كان تُنقل مباشرة على الهواء تروي الكثير لكنها لا تكفي وما قيل عن الرجل امامي لا يؤخذ بالحسبان فما سمعته هو على الأغلب من معارضين له ولخطّه السياسي وهنا لا مجال لبناء رأي موضوعي ولا ان اكوّن فكرة عن الرجل الذي سأقابل باستثناء ما يُجمع عليه الكل ان الرجل يملأ المكان الذي يحلّ فيه ويأسرك بسعة معرفته وثقافته وبعض ما يرويه الزملاء عن انّ : “الرئيس برّي ما في اهضم منّو “

وهكذا كان في الثانية عشر إلا ربعاً حَضَر بكثير من الاحترام والتحبّب صافح الجميع وجلس ليتحدَّث عن الدول الأوروبية المتقدّمة علينا بأشواط وسنين في مشاركة المرأة في الحياة السياسية وكذلك تونس والمثال الأوّل والاهم في الدول العربية “تونس ” حيث يحفظ الدستور حقّها في المشاركة في الحكم مناصفة مع الرجل معتبراً ان الكوتا النسائية طريقاً وليست حلّا وقال : انظروا فقط الى نتائج الامتحانات الرسمية فمعظم الذين فازوا بالدرجات الاولى على مستوى كل لبنان هم “إناث ” وبالتالي ماذا ينقص المرأة اذا لتترشّح وتفوز وتشارك في الحياة العامة ؟

لكن عندنا في “لبنان” حتى عندما أردنا ان نخصص وزارة لشؤون المرأة عيَّنا لها وزيراً رجلاً !

وروى لنا قصة “نوبل” الذي كان مُغرماً بامرأة رفضته لانها كانت بدورها مغرمة برجل رياضيات فحجب جائزة “نوبل للسلام” عن فئة الرياضيات كي لا يفوز بها غريمه يوماً ما

لكنه عندما تم تعديل الجائزة لاحقاً لتشمل الرياضيات التي هي أساس كل علم فازت بها “امرأة ”

من المرأة ، الى سلسلة الرتب والرواتب، الى السلاح المتفلّت، سوريا ، النازحين السوريين ، الوضع الإقليمي ،الفساد في كل القطاعات والإعلام اللبناني …

تنقّل الرئيس برّي بين أسئلة وتعليقات الاعلاميين بحذر وحنكة و”هضمنة” ذكية كلّما أراد ان يحجب رأيه ببعض الوزراء والأشخاص اللذين لا تجمعه بهم ما يُعرف “بالكيمياء” السياسية والشخصية و محافظاً على ورقة وقلم أمامه أخذ الرئيس برّي ملاحظات ودوّن معلومات وأرقام قائلاً “أنا ابن الورق وأنتم أبناء الشاشة “

والإعلام الجديد الْيَوْمَ قال : ” لا يخضع للسلطة السياسية ولا يخضع حتى كما في المؤسسات الإعلامية للخط الذي تمثّله المحطة وصاحبها” !

هذا ما يجعل الناشط او الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي اكثر قوّة وتأثيراً وحرية وقادر على قيادة الثورات !

واعطى مثالاً “دونالد ترامب” الذي هاجمته وقاطعته معظم وسائل الاعلام الاميريكي ولَم يتأثر واستعمل وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لحملته وافكاره ونجح !

واعترف انّه متابع لوسائل التواصل الاجتماعي ولكنّه مقصّر بالتواصل اجتماعياً وابتسم عندما بادرناه “أَلَم تشجّعك تجربة النائب وليد جنبلاط “

ساعة ونصف الساعة مع الرئيس برّي

جعلتني اتعرّف نسبيّا. عن قرب !

على دولة الرئيس الذي لا تمرّ تسوية من دونه ولا تؤخد القرارات الكُبرى من دون مشاورته وموافقته والذي يُجمع الحلفاء والإخصام انّه شخصية من طراز سياسي نادر…

فعلاً أبهرتني تلك الشخصية التي لا تستهويها الإطلالات الإعلامية فيكفي ويكتفي “بان يُنقل عنه قولاً او موقفاً ” ليوصل الرسائل في كل الاتجاهات فاجأتني ثقافته غير المتفلسِفة والتي تتجلَّى بحضور قويّ ومُحبّب في آن وسلاسة سرده للتاريخ والتوقّف عنده واتخاذ العبر منه بدون إضافات تسويقية لنفسه او لآخرين !

كان بإمكان الجلسة ان تطول دون ان نشعر بالملَل او نتمَلمل من اداء المُضيف !

بعض من لا نعرفهم نظلمهم حقاً والإعلام غير الحديث لم يستطع تقريب السياسي من الناس لا بل أمعَن بتصويره كأنّه “الآتي من كوكب آخر” والساكن “خلف الباب العالي”

انه زمن آخر نعيشه اليوم

والرئيس برّي شخصية لم اعُد اجهل اسرار استمراريته طوال تلك السنين بنفس الحضور السياسي القويّ

فالرجل موسوعة في المعرفة

ويُتقن فن السياسة والسير بين الألغام بثبات وحذر !

فكرة اللقاء مع الرئيس برّي اكثر من جيّدة

فهي تجاري العصر وتكسر الحواجز

وممارسة حضارية في كيفية نزع الأفكار المُسبقة عن الاخر الذي لا نُدركه

وتكوين رأي عام جديد لا يُبنى على ما سُمع او قيل

بل على ما رأى وسَمِع واستنتج …

طالما كنت وما زلت امقت تلك الثقافة العربية التي شهدت دهوراً وسوّقت لِما يُعرف ب “صحافيّ البلاط”

فكل علاقة او معرفة او قرب بين صحافي وسياسي تخضع حكما في عالمنا الى مُسائلة او اتّهام بخيانة حرية التعبير لصالح شخص الزعيم !

مبادرة ودودة وذكية دعوة الرئيس نبيه بري لنا للقائه في مقرّ مجلس النواب اللبناني

لو تكرّرت وتعمّمت لأضافت الكثير الى المشهد السياسي الإعلامي الذي يعيش على مصادر المصادر المُقرّبة

والتسريبات والشائعات !

التي تزيد في توسيع الهوة ما بين الرأي العام والرأي الخاص !