  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
منوعات

سامسونغ تبدأ التفكير في تصميم هاتفها القادم غلاكسي S9

Posted by
تاريخ:
مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
اترك تعليقا
7 Views
سامسونغ تبدأ التفكير في تصميم هاتفها القادم غلاكسي S9

هواتف سامسونغ الجديد غلاكسي S8 وS8 بلاس لا تزال غير متوفرة رسميا لطلب مسبق، لكن هناك تقريرا جديدا يشير إلى أن سامسونغ بالفعل بدأت العمل على جهازها القادم لعام 2019، ونقلا عن مصادر قريبة من الشركة لم تكشف عن اسمها، فبدأ فريق سامسونغ العمل على شكل شاشات هاتف غلاكسي S9 الجديد منذ أواخر شهر مارس الماضي، وإذا كان هذا صحيحا، فهذا يعني أن سامسونغ يمكن أن تكشف عن هاتفها الجديد 6 أشهر قبل الموعد المحدد مقارنة بالعام الماضي.

 

ويرجح التقرير الذي نشره موقع phonearena إلى أن السبب وراء بدء التصنيع مبكرا هو أن الشركة الكورية الجنوبية تريد التركيز أكثر على عملية مراقبة الجودة، خاصة بعد كارثة انفجار هاتف “نوت 7” العام الماضي، وفي هذه المرحلة، من السابق لأوانه التكهن بمواصفات وخصائص هاتف سامسونغ s9 القادم.

 

يذكر أن سامسونغ أطلقت هاتفيها الجدد غلاكسي S8 وS8 بلاس خلال الشهر الماضي ويضموا شاشات كاملة من الحافة للحافة بالإضافة إلى بعض المواصفات الداخلية المهمة.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class