سامسونغ تبدأ التفكير في تصميم هاتفها القادم غلاكسي S9

هواتف سامسونغ الجديد غلاكسي S8 وS8 بلاس لا تزال غير متوفرة رسميا لطلب مسبق، لكن هناك تقريرا جديدا يشير إلى أن سامسونغ بالفعل بدأت العمل على جهازها القادم لعام 2019، ونقلا عن مصادر قريبة من الشركة لم تكشف عن اسمها، فبدأ فريق سامسونغ العمل على شكل شاشات هاتف غلاكسي S9 الجديد منذ أواخر شهر مارس الماضي، وإذا كان هذا صحيحا، فهذا يعني أن سامسونغ يمكن أن تكشف عن هاتفها الجديد 6 أشهر قبل الموعد المحدد مقارنة بالعام الماضي.

ويرجح التقرير الذي نشره موقع phonearena إلى أن السبب وراء بدء التصنيع مبكرا هو أن الشركة الكورية الجنوبية تريد التركيز أكثر على عملية مراقبة الجودة، خاصة بعد كارثة انفجار هاتف “نوت 7” العام الماضي، وفي هذه المرحلة، من السابق لأوانه التكهن بمواصفات وخصائص هاتف سامسونغ s9 القادم.

يذكر أن سامسونغ أطلقت هاتفيها الجدد غلاكسي S8 وS8 بلاس خلال الشهر الماضي ويضموا شاشات كاملة من الحافة للحافة بالإضافة إلى بعض المواصفات الداخلية المهمة.

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المصدر : وكالات