“سامسونغ” و”هاينيكس” تستثمران في رقائق ذاكرة فلاش من طراز “ناند”

تسعى شركتا “سامسونغ” و”إس كي هاينيكس” الكوريتان اللتان تحتفظان بقيادة سوق رقائق الذاكرة الرقمية عالميا، لاحتلال مركز الصدارة في مجال رقائق الذاكرة من طراز “فلاش ناند”.

ومن المتوقع أن تقوم شركة “إس كي هاينيكس” بإنشاء مصنع خاص بأشباه الموصلات في منطقة “تشونغ غو” من خلال ضخ تمويل يبلغ 15 تريليونا و500 مليار وون، بحيث يكون هذا المصنع مركزا لإنتاج رقائق الذاكرة من طراز “فلاش ناند”.

ومن المنتظر أن تكتمل عمليات بناء المصنع بحلول عام 2019 ليكون الأكبر حجما في العالم من نوعه.

كما بدأت شركة “سام سونغ” للالكترونيات عمليات بناء المرافق الخاصة بإنتاج رقائق الذاكرة “فلاش ناند” باستثمارات تبلغ 15 تريليونا و600مليار وون في منطقة بيونغ تيك بمقاطعة كيونغ كي.

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المصدر : النشرة