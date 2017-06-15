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سامي الجميل: اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء يشوه قانون النسبية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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سامي الجميل: اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء يشوه قانون النسبية

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن “مبدأ النسبية تم تشويهه في مشروع قانون الانتخاب المطروح  ومن خلال اعتماد الصوت التفضيلي”.
وشدد، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في الصيفي، على أن “وحدة المعايير مفقودة نهائياً في مشروع قانون الانتخاب المطروح”.
ولفت الجميل إلى أننا “نعرف الهدف من ضم اقضية معينة، وهو توزيع حصص سياسية”.
وأوضح أن “لا اعذار لعدم اعتماد الكوتا النسائية”، متسائلاً: “لماذا الاصرار على حصر الاغتراب اللبناني بستة نواب في الخارج وفصله عن الواقع اللبناني؟ هل تخافون من الاغتراب الذي قد يؤثر على نتيجة الانتخاب في لبنان”؟
وأشار الجميل إلى أن “الهدف من البطاقة الممغنطة هو تسهيل الرشوة وحجز بطاقات المواطنين وتلزيمها لشركة معروفة ولتبرير التمديد لسنة”، معتبراً أن “مشروع القانون الانتخابي مليء بالاخطاء”.

واعلن “ان منطق الصفقات سيواجه خلال الانتخابات من قبل الشعب والرأي العام اللبناني”. 

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المصدر : وكالات

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