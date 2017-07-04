سامي الجميل: من حقنا ان نعرف من هم السياسيون والقضاة الذين اطلقوا سراح مطلقي النار

هنأ رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وزير الداخلية نهاد المشنوق على جرأته واقراره بالتدخلات السياسية في القضاء، اضاف قائلا: “من حقنا ان نعرف من هم السياسيين الذين يغطون مطلقي النار، لان هؤلاء السياسيين لا قيمة لديهم لارواح الناس الذين قتلوا جراء الرصاص الطائش”.

وتابع الجميل في تصريح له قائلا: “معالي الوزير عليك مسؤولية لكشف المسؤولين الذي لا يوجد لديهم قيمة لحياة الناس الذين قتلوا”، كما توجه الى مجلس القضاء الاعلى قائلا: “انتم مسؤولين عن استقلالية القضاء، ومسؤولين عن منع هذا التدخل، واذا وزير الداخلية لديه معلومات يجب ان السؤال عن هذه المعلومات، والقاضي الذي يخضع للتدخلات السياسية يجب محاسبته، ولن نرجع الى وزير العدل سليم جريصاتي الذي للاسف يأخذ طرفا في هذا الموضوع كما حصل حين رفعت السلطة دعوى ضد المعارضة”.

اضاف الجميل “كما اتوجه الى رئيس الجمهورية ميشال عون لمتابعة الملف، واذا المشنوق لديه اسماء فليقولها كي تتحمل كل سلطة دستورية مسؤوليتها وكي يتمكن الرأي العام من المحاسبة، واذا لم نقم بشيء اليوم حلمنا بعيش بدولة حضارية سيبقى حلم، وهذه فرصة لنقل البلد من مكان الى مكان، وليتم معرفة السياسي والقاضي الذي اطلق صراح مطلقي النار.

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المصدر : وكالات