سانا: التحالف الدولي يقصف أحياء الرقة بقنابل الفوسفور المحرمة دوليا

أفادت وكالة “سانا” السورية أن طائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة نفذت 25 غارة جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على الأحياء السكنية في مدينة الرقة استخدم في عدد منها قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً بحسب ما أفاد به ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر أهلية واعلامية متطابقة لسانا أن “الغارات استهدفت مناطق في الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة الى حي السباهي ما تسبب باستشهاد أكثر من 17 شخصاً بينهم 12 في غارة على مقهى إنترنت في منطقة الجزرة القريبة من نهر الفرات”.

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المصدر : وكالة سانا