ساوثامبتون يقسو على ليستر سيتي بـ 3 أهداف نظيفة

حقق فريق ساثامبتون فوز عريض على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت ماري لحساب الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

أصحاب الأرض بدأو في السيطرة على المباراة من الدقائق الأولى ولكن تمكن جيمس وارد من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 26.

في حين استطاع المهاجم جاي رودريغيز أن يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 38 ليضاعف النتيجة ويصعب من مهمة أبناء المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.

وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة تمكن لاعب الوسط الصربي دوشان تاديتش أن يحرز الهدف الثالث لينهي المباراة بالفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

بهذه النتيجة يرفع فريق القديسين رصيدهم من النقاط إلى 27 نقطة ليأتي في المركز الحادي عشر في حين جاء ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

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المصدر : NBN