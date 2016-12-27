ستة قتلى على الأقل و18 مفقوداً في إعصار الفيليبين

اعلنت الحكومة الفليبينية ان ستة اشخاص على الاقل لقوا مصرعهم وفقد 18 آخرون في الفيليبين بعد مرور الاعصار “نوك – تين” القوي الذي سبب اضطرابا في احتفالات عيد الميلاد.

واعلن خفر السواحل ان العبارة “ام في ستارلايت اتلنتيك” غرقت في اقليم باتانغاس في جنوب مانيلا، مما اسفر عن سقوط قتيل وفقدان 18 شخصا آخرين.

ولقي خمسة اشخاص آخرين حتفهم في الفيضانات عند مرور الاعصار.

وضرب الاعصار الذي اطلق عليه اسم طائر “في لاوس”، اقليم كاتاندوانس شرق الفيليبين، ترافقه رياح سرعتها 235 كلم في الساعة، حسب وكالة الارصاد الجوية الفيليبينة.

وما زالت مناطق عديدة في البلاد محرومة من التيار الكهربائي.

واعلنت السلطات الاثنين انه تم اجلاء اكثر من 429 شخص من منازلهم في اجراء وقائي، والغاء 330 رحلة جوية داخلية ودولية.

وقالت مينا ماراسيغان الناطقة باسم المجلس الوطني لادارة الكوارث ان “الرياح انتزعت عددا من البيوت، والحقت اضرار ببنى تحتية مثل المدارس والمستشفيات”.

وكانت السلطات تخشى ان يضرب الزلزال العاصمة ومنطقتها حيث يعيش 13 مليون شخص، لكن العاصفة فقدت من قوتها ولم تؤثر على مانيلا مواصلة طريقها باتجاه بحر الصين الجنوبي صباح الثلاثاء.

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المصدر : NBN