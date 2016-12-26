سجن فلبينية في الكويت لإدانتها بالانضمام لـ “داعش”

أصدرت محكمة كويتية الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول حكما بسجن امرأة فلبينية 10 سنوات بعد إدانتها بالانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي والتخطيط لشن هجمات داخل الكويت.

كما أمرت المحكمة بإبعاد المدانة البالغة من العمر (32 عاما) إلى خارج البلاد بعد قضاء مدة عقوبتها، وقالت مصادر قضائية إن “الحكم أولي ويمكن استئنافه”.

واعتقلت المرأة في أغسطس/آب الماضي بعد شهرين من وصولها إلى الكويت للعمل كخادمة، وفي ذلك الوقت قالت وزارة الداخلية إنها “اعترفت بأنها عضو في /داعش/ وتخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد”.

وأضافت الوزارة أن “المرأة اعترفت بأن زوجها مقاتل في التنظيم في ليبيا، وأنه طلب منها الحضور من الفلبين إلى الكويت بصفة خادمة”.

وشنت جماعة متشددة مرتبطة بداعش في الفلبين موجة من التفجيرات وعمليات خطف سياح ومبشرين مسيحيين للحصول على فدية.

وأصدرت محاكم الكويت العديد من أحكام السجن بحق منتمين ومتعاطفين وممولين لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكرت السلطات في يوليو/تموز الماضي، أنها فككت ثلاث خلايا تابعة للتنظيم كانت تخطط لشن هجمات، من بينها تفجير انتحاري ضد مسجد وهدف لوزارة الداخلية.

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المصدر : روسيا اليوم