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سحب قرعتي كأس النخبة وكأس التحدي

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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سحب قرعتي كأس النخبة وكأس التحدي

سُحبت اليوم قرعة كأس النخبة في مقر الإتحاد اللبناني لكرة القدم. وأسفرت القرعة عن وقوع العهد بطل لبنان مع الصفاء وصيف كأس لبنان والسلام زغرتا وصيف الدوري في المجموعة الاولى، فيما يلعب الأنصار بطل كأس لبنان مع النجمة والنبي شيت في المجموعة الثانية.

وسُحبت قرعة كأس التحدي وأسفرت عن وقوع الشباب العربي مع التضامن صور والراسينغ في المجموعة الاولى، فيما ضمت الثانية الإصلاح برج الشمالي والاخاء الاهلي عاليه وطرابلس.

وتنطلق بطولة كأس التحدي في 3 آب المقبل فيما تبدأ بطولة كأس النخبة في اليوم الذي يليه.

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المصدر : NBN

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