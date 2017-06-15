فقدان عائلة لبنانية في حريق لندن… وهذه التفاصيل

فُقدت عائلة لبنانية من آل شقير مؤلفة من الوالد وزوجته و3 بنات من بلدة نحلة قضاء بعلبك، في حادث احتراق البرج في لندن أمس، والذي بلغت محصلته نحو 12 قتيلا والعديد من الجرحى.

وافيد ان اسماء العائلة المفقودة هي: “بسام شقير و زوجته ناديا واطفالهم زينب، ميرنا وفاطمة، اضافة الى والدة ناديا واختها وهُم من قرية نحلة شمال مدينة بعلبك”.

وكانت العائلة تسكن في الطابق 27 من المبنى. وحتى الان لم يعرف مصير أفرادها.

وقد أنقذ رجال الإطفاء 65 شخصا من سكان البرج. لكن عمدة لندن، صادق خان، أشار الى أن “عددا كبيرا” ما زال في عداد المفقودين.

الى ذلك اكدت السفيرة اللبنانية في بريطانيا إنعام عسيران تأكيد فقدان العائلة

مشيرة إلى أن السفارة اللبنانية كانت قد طلبت من السلطات البريطانية إبلاغها بحال وجود أي لبناني في البرج.

وأوضحت السفيرة عسيران أن العائلة هي في عدد المفقودين وتم التأكد من أنهم من سكان البرج والسفارة تتابع الموضوع مع السلطات البريطانية المختصة.

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المصدر : وكالات