سفير اليونان في البرازيل مفقود منذ 3 ايام

افادت شرطة ريو دي جانيرو “إن سفير اليونان لدى البرازيل مفقود منذ ثلاثة أيام.

واوضحت “أن السفير كيرياكوس أميريديس (59عاما) شوهد آخر مرة مساء الاثنين وهو يغادر منزل أصدقاء زوجته البرازيلية في ضاحية فقيرة تشتهر بالعنف في منطقة مدينة ريو.

وقال مسؤول بشرطة ريو :”إن زوجة السفير أبلغت عن فقدانه يوم الأربعاء”. موضحا إنه لا يعتقد “أن السفير تعرض للخطف”.

ووفق وكالة “رويترز” لم يؤكد مسؤول في السفارة اليونانية في برازيليا فقدان السفير واكتفى بالقول بأنه في عطلة في ريو ومن المتوقع عودته إلى برازيليا في التاسع من كانون الثاني.

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المصدر : وكالات