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سفير تركيا بطهران: نواصل جهودنا لإرساء السلام المستدام في سوريا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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سفير تركيا بطهران: نواصل جهودنا لإرساء السلام المستدام في سوريا

أكد سفير تركيا لدى طهران رضا هاكان تكين، أن “ما نصبو اليه في سوريا هو ارساء اسس السلام والامن المستدام”، مشيرا الى ان “إن تركيا وإيران وروسيا ستقدم برامجها لتحقيق هذا الهدف وذلك من خلال التنسيق مع الامم المتحدة وباقي دول العالم.

 
واضاف هاكان تكين اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي، أن اجتماع استانا ورغم الانتقادات الموجهة اليه ترك تأثيرا كبيرا على القضايا المتعلقة بسوريا.
ولفت إلى أنه لا يمكن لاحد أن يدعي بان السلام في سوريا بات مستقرا، لكن الاجراءات المتخذة ساهمت في وقف إطلاق النار في كثير من المناطق السورية، مؤكداً ان الهدف هو استتباب الامن والسلام في كافة انحاء سوريا واستمرار الهدنة فيها.

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المصدر : وكالات

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