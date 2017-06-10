سقوط فرنسي وفوز هولندا والبرتغال في تصفيات أوروبا المونديالية

تسبب الحارس هوغو لوريس بخسارة منتخب بلاده فرنسا أمام السويد بنتيجة 2-1، الجمعة، وبالتالي خسارة صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وكان منتخب “الديوك” هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجم أرسنال أوليفيه جيرو في الدقيقة 37 من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها بتسديدة رائعة بيسراه داخل الشباك.

إلا أن فرحة المنتخب الفرنسي لم تدم كثيراً بعدما أعاد جيمي دوراماث أصحاب الأرض للمباراة بتسجيل هدف التعادل بعدها بخمس دقائق إثر كرة من الجهة اليسرى مرت إليه من فوق رؤوس المدافعين ليسددها بيسراه من لمسة واحده في المرمى.

واستطاع منتخب السويد رسم الفرحة على وجوه جماهيره في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعدما استغل اللاعب أولا تيفونين خطأ الحارس الفرنسي هوغو لوريس في الخروج من مرماه لتشتيت كرة بشكل سيء ليسددها في المرمى الخال في الثوان الأخيرة.

وبذلك يتصدر المنتخب السويدي المجموعة بفارق الأهداف عن فرنسا ولكلاهما 13 نقطة أمام هولندا التي تحتل المركز الثالث بعشر نقاط بعدما اكتسحت منتخب لوكمسبورغ المتذيل بخماسية نظيفة.

وأحرز آريين روبين وويسلي سنايدر هدفين في الشوط الأول وأضاف جيورجينهو فاينالدوم وكوينسي بروميس وفينستن يانسن ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني. وحقق المنتخب البيلاروسي فوزه الأول بمشوار التصفيات على أرضه (2-1) على بلغاريا التي تراجعت للمركز الرابع بتسع نقاط في حين رفعت بيلاروسيا رصيدها إلى خمس نقاط وهي تحتل المركز الخامس في الترتيب أمام لوكسمبورغ المتذيلة ولها نقطة واحدة. وفي المجموعة الثانية، فازت البرتغال بثلاثية للاشيء على مضيفتها لاتفيا كان لكريستيانو رونالدو منها هدفين في الدقيقتين 41 و63، ثم اختتم أندريه سيلفا الثلاثية بهدفه في الدقيقة 67.أما سويسرا فحافظت على صدارتها للمجموعة بفوزها بهدفين نظيفين على منتخب جزر فارو.وسجل هدفي سويسرا كل من غرانيت تشاكا في الدقيقة 36 وشيردان شاكيري في الدقيقة 59. وفي مباراة أخرى، حققت أندورا أول فوز لها في التصفيات حينما استضافت المجر، بهدف للا شيء حمل توقيع مارك ريبيس في الدقيقة 26. وبهذه النتائج تحصد سويسرا ثلاث نقاط ليصبح في جعبتها 18 نقطة تحافظ بها على الصدارة، خلفها البرتغال التي حصلت على مثلهم لترفع غلتها إلى 15 نقطة في الوصافة، كما جنت أندورا ثلاث نقاط ليكون في رصيدها أربع نقاط لكنها لا تزال تحتل المركز الخامس وقبل الأخير. في المقابل، تجمد رصيد جزر فارو عند خمس نقاط في المركز الرابع، فيما تراجعت لاتفيا للمركز الأخير بعد أن تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط، وكذا المجر التي تظل في المركز الثالث بسبع نقاط.من جانبها، واصلت بلجيكا فرض هيمنتها على المجموعة الثامنة بعد الفوز على مضيفتها إستونيا بهدفين نظيفين.وسجل هدفي بلجيكا في مرمى إستونيا بالجولة السادسة من التصفيات بالمباراة التي احتضنها ملعب “لي كوك أرينا” كل من درايس ميرتينز في الدقيقة 31 وناصر الشاذلي في الدقيقة 86. وبهذا الفوز رفعت بلجيكا رصيدها إلى 16 نقطة لتواصل صدارة المجموعة.وأصبح الفارق بين بلجيكا واليونان الثانية أربع نقاط بعدما سقطت الأخيرة في فخ التعادل السلبي مع مضيفتها البوسنة والهرسك. وتمكن المنتخب القبرصي من انتزاع فوز متأخر على حساب مضيفه جبل طارق بهدفين لواحد.وكان المنتخب القبرصي قد تقدم مبكراً في الدقيقة 10 بعدما سجل روي شيبولينا هدفاً ذاتياً في مرماه لكن أصحاب الأرض تعادلوا في الدقيقة 29 بواسطة أنطوني إرناندث، إلا أن بييروس سوتيريو كان له رأي أخر مسجلاً هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 87. وبهذا الفوز رفع المنتخب القبرصي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن إستونيا الخامس بينما يظل جبل طارق في المؤخرة دون أي نقاط.

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المصدر : الميادين