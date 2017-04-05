سقوط قذائف هاون للمجموعات المسلحة على دمشق وريفي ادلب وحماة

اطلقت المجموعات المسلحة قذائف هاون وأخرى صاروخية على أحياء بدمشق، فيما استهدفت بلدة الفوعة بريف ادلب الشمالي ومدينتين في ريف حماة الشمالي.

واصيب شخصين بجروح الى جانب وقوع أضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذيفتي هاون محيط جامعة دمشق بمنطقة البرامكة.

وفي ريف ادلب الشمالي سقطت عدة قذائف صاروخية في بلدة الفوعة المحاصرة مصدرها المجموعات المسلحة المتمركزة في الصواغية.

وأطلقت صفارة الانذار في أرجاء بلدة الفوعة المحاصرة مع اشتداد حدة قصف المسلحين للبلدة.

واطلقت المجموعات المسلحة عدة قذائف صاروخية على مدينتي محردة و”السقيلبية” وبلدة “أصيلة” في ريف حماة الشمالي الغربي.

ولقي عددا من مسلحي تنظيم داعش مصرعهم لدى تفجير الجيش السوري عبوة ناسفة بمجموعة منهم على اوتستراد درعا – السويداء وذلك أثناء محاولتهم الفرار من ريف درعا الى البادية في الريف الشرقي للسويداء.

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المصدر : NBN